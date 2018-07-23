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Hatay'da 12'si çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtikleri tespit edilen 12'si çocuk 31 Suriyeli yakalandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:04
Hatay'da 12'si çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırına yakın bölgedeki volkanik arazide Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptıkları tespit edilen 12'si çocuk 31 kişiyi yakaladı.

Yorgun ve bitkin haldeki Suriyelilerin sağlık muayenelerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildikleri öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:04
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  2. Hassa
  3. Hatay
  4. yasa dışı

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