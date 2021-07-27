Hatay'da 10 bin 158 parça kaçak makyaj malzemesi ele geçirildi
Hatay'da 10 bin 158 parça gümrük kaçağı makyaj malzemesinin ele geçirildiği öğrenildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde kaçak makyaj malzemesi ele geçirilmesiyle ilgili 2 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Hassa-Kırıkhan kara yolunda bir hafif ticari aracı durdurdu.
Ekipler araçta 10 bin 158 parça gümrük kaçağı makyaj malzemesi ele geçirdi.
Araçtaki yabancı uyruklu A.A. ve E.H. gözaltına alındı.