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Yerel Hatay'da 10 bin 158 parça kaçak makyaj malzemesi ele geçirildi
Yerel

Hatay'da 10 bin 158 parça kaçak makyaj malzemesi ele geçirildi

Hatay'da 10 bin 158 parça gümrük kaçağı makyaj malzemesinin ele geçirildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 16:40:00 -
Hatay'da 10 bin 158 parça kaçak makyaj malzemesi ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaçak makyaj malzemesi ele geçirilmesiyle ilgili 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Hassa-Kırıkhan kara yolunda bir hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler araçta 10 bin 158 parça gümrük kaçağı makyaj malzemesi ele geçirdi.

Araçtaki yabancı uyruklu A.A. ve E.H. gözaltına alındı.

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