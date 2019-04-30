Hatay'da 1 Mayıs öncesi DEAŞ’a operasyon Hatay'da, çeşitli suç faaliyetlerinde bulunabileceği tahmin edilen terör örgütü DEAŞ üyesi 10 zanlı gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, 1 Mayıs öncesinde eylem yapabilme ihtimali olan, Türkiye'de örgütsel irtibatları bulunan, eleman temini alanında faaliyet yürüten, sınırdan yasa dışı geçişleri organize eden ve bu kişilerin yurt içinde farklı illere gönderilmesini sağlayanların yakalanması için çalışma başlattı. Antakya, İskenderun, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramada, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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