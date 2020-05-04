Hatay’a giderken yolda kalan otobüs şoförünün yardımına belediye koştu

Hatay’a giderken otobüsün arızalanması sonucu Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yolda kalan otobüs şoförü, Gölbaşı Belediyesine ulaşarak yardım istedi. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve aracının yapılması ile yola çıkan Kasım Demir, kendisine iftar ve sahur yemeği ulaştıran belediyeye teşekkür etti.

Hatay’a giden otobüs, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde arızalandı. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla şoför Kasım Demir ilçede kalınca internetten Gölbaşı Belediyesine ulaşarak yardım istedi. Bunun üzerine belediye görevlileri harekete geçti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesiyle birlikte arızalanan otobüsü ile Gölbaşı’nda bir benzinlikte kaldığını ifade eden otobüs şoförü Kasım Demir, “Hatay’a gitmek üzere yola çıkan aracımız arıza yapınca sokağa çıkma yasağı sebebiyle iki gündür Gölbaşı’nda kaldık. Yasak olduğu için belediyeler sesimizi duyar diye internet üzerinden kendilerine ulaştık. Hem iftarımız hem de sahurumuzu bizlere ulaştırdılar. Bütün Gölbaşı Belediyesi çalışanlarından Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Bu zor günde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kısıtlamanın bitmesi ve aracın tamiri sonrası Kasım Demir, Hatay’a ulaşmak için yeniden yola çıktı.