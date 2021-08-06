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Yerel Hatay yangını söndürüldü! Mehmetçik marş söyleyerek bölüğüne döndü
Yerel

Hatay yangını söndürüldü! Mehmetçik marş söyleyerek bölüğüne döndü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yangınla mücadele eden Mehmetçik, komando marşı eşliğinde birliğine geri döndü. O görüntüler kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 13:55:00 -

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Şifalısu bölgesinde çıkan yangını söndüren Mehmetçik, komando marşı eşliğinde birliğine geri döndü.

Havadan ve karadan alevlerle etkin bir şekilde mücadele edilen yangına asker ve polisler de destek verdi. Yangına 2 helikopter, karada ise 50 arazöz ve su tankı, 5 dozer ve 250 personelle müdahale edildi. Hatay Valiliğinin talebi üzerine yangın bölgesine destek için görevlendirilen 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 personel yangının söndürülmesinin ardından komando marşı eşliğinde kışlasına döndü.

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