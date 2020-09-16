Hatay ve Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
HATAY (AA) - Hatay ve Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliğinde 1234 parça obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay'ın Reyhanlı ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçelerinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda sikke, heykel, taş obje, metal büst, kolye, mühür, toprak vazo, gözyaşı şişesi, boncuklardan oluşan tarihi eser niteliğindeki 1234 obje ile1 tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.
Operasyonda A.B, A.A. ve yabancı uyruklu A.B. gözaltına alındı.