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Aktüel Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır."
Aktüel

Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır."

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:28:22 -
Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır."
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