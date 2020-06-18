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Aktüel

Hatay Valiliğinden yeni stadın ismiyle ilgili açıklama:

"Sayın Recep Atakaş, Hatayspor'a desteğinin önceden olduğu gibi bugün de devam edeceğini ve herhangi bir isim hakkı talebi olmadığını bizzat arayarak ifade etmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:41:46 -
Hatay Valiliğinden yeni stadın ismiyle ilgili açıklama:

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, hayırsever iş adamı Recep Atakaş'ın kentte yapılan yeni statla ilgili herhangi bir isim hakkı talebi olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hatayspor Kulübüne bağış kampanyası için dün basın toplantısı düzenlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hayırsever iş adamı Recep Atakaş'a dünyadaki tüm futbol takımlarında olduğu gibi sponsorluk karşılığında isim hakkı teklifinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Recep Atakaş, Hatayspor'a desteğinin önceden olduğu gibi bugün de devam edeceğini ve herhangi bir isim hakkı talebi olmadığını ifade etmiştir." denildi.

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