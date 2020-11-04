Hatay Valiliği açıkladı: 6 ay boyunca yasaklandı

Hatay Valiliği, terörle mücadelenin etkin ve verimli yürütülmesi için kent genelinde 4 Nisan 2021 tarihine kadar her türlü yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunduğu ve komşu sınır ülkedeki karışıklıklara dikkat çekildi. Açıklamada, “Terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu düzenin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, yasadışı faaliyetlerin önlenmesi açısından ilimiz genelinde her türlü yamaç paraşütü, paramotor, paratrekking faaliyetleri 04 Kasım 2020 ile 04 Nisan 2021 tarihleri arasında 6 ay süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Paramotorlarla Suriye'dem gelmişlerdi

Öte yandan, 27 Ekim’de İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri ise çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK’lı 2 teröristin Münbiç'ten Amanos Dağları'na 2 paramotor ile geldikleri belirlenmişti.