Hatay Reyhanlı’da terör saldırısı mı oldu, saldırıyı kim yaptı?

Son dakika haberlerine göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Reyhanlı’daki patlama terör saldırısı mı sorusu sorulmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölenlerin Suriyeli olduğunu belirtirken "Aracın içinde bomba olduğu belli. Şu andaki tespitler terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde" dedi. Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında yaşanan terör saldırılarında beşi çocuk 53 kişi hayatını kaybetmişti 146 kişi de yaralanmıştı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. İncelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Gerisinde ne var ne yok arkadaşlarımız çalışıyor. Onu da zannediyorum, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu andaki tespitler terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız detaylı bilgi verecektir" dedi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında yaşanan terör saldırılarında beşi çocuk 53 kişi hayatını kaybetmişti 146 kişi de yaralanmıştı. Saldırının planlayıcılarından Yusuf Nazik, MİT operasyonuyla Suriye'den Türkiye'ye getirilmişti. Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.