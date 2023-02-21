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Gündem Hatay merkezli depremde valilik binasının bir kısmı yıkıldı
Gündem

Hatay merkezli depremde valilik binasının bir kısmı yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğinin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 06:45:00 -
Hatay merkezli depremde valilik binasının bir kısmı yıkıldı

İlçe merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, daha önceki sarsıntılarda ağır hasar alan valilik binasında yıkıma yol açtı.

Kent merkezinde yer alan binanın bir kısmı, dün akşam 20.04'teki deprem ve artçı sarsıntıların etkisiyle yıkıldı.

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