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Aktüel Hatay Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Hatay Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hatay-Dörtyol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:11:00 -
Hatay Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yıldırım-5 Amanoslar Harekatı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birimleri tarafından Dörtyol ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Komandoların operasyonu sonucunda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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