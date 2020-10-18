Hatay Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hatay-Dörtyol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yıldırım-5 Amanoslar Harekatı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birimleri tarafından Dörtyol ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Komandoların operasyonu sonucunda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.