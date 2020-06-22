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Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alexis Prince'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:37:46 -
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alexis Prince'i transfer etti

HATAY (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Alexis Prince'i kadrosuna kattı.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prince ile 1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Oyuncunun Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) tecrübesine sahip olduğunu aktaran Bayraktar, "1,88 boyunda olan Alexis Prince kısa ve uzun forvet pozisyonlarında oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezon yine Türkiye'de Adana Basketbol forması giyen oyuncu 25 sayı, 9,5 ribaunt, 6 asist ortalamaları tutturmuştu. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağını inandığımız oyuncumuza hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.

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