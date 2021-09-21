Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından köprü yaptırılacak
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya İlçesi Tahtaköprü Mahallesi (4+200 km) Betonarme Köprü yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre bu kapsamda Hatay İli Antakya İlçesi Tahtaköprü Mahallesi Serinyol-Derekuyu Yolu’nda Kazı. temel. beton, kalıp ve prefabrik kirişlerin yerine konması işleri olmak üzere çeşitli miktar ve türde 14 kalem işten oluşan 1 adet köprü yapılacak. Köprü 60 gün içerisinde bitirilerek hizmete alınacak.
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