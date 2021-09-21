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Ekonomi Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından köprü yaptırılacak
Ekonomi

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından köprü yaptırılacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya İlçesi Tahtaköprü Mahallesi (4+200 km) Betonarme Köprü yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 13:19:00 -
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından köprü yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre bu kapsamda Hatay İli Antakya İlçesi Tahtaköprü Mahallesi Serinyol-Derekuyu Yolu’nda Kazı. temel. beton, kalıp ve prefabrik kirişlerin yerine konması işleri olmak üzere çeşitli miktar ve türde 14 kalem işten oluşan 1 adet köprü yapılacak. Köprü 60 gün içerisinde bitirilerek hizmete alınacak.

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