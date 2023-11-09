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Yerel Hatay bir kez daha depremle sarsıldı
Yerel

Hatay bir kez daha depremle sarsıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 07:32:00 -
Hatay bir kez daha depremle sarsıldı

Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Hatay Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde herhangi olumsuz durumun meydana gelmediği belirtilerek, "İlimizde saat 05.32'de yaşanan Kırıkhan merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Gelişmeler ekiplerce hassasiyetle takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

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