Hatay Belen TOKİ kura sonuçları: TOKİ Belen 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:
TOKİ Hatay Belen kura sonuçları 2+1 17 konut, 3+1 5 konut isim listesi hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Belen TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Hatay Belen kura çekiliş sonuçları isim listesi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Hatay Belen 2+1 ve 3+1 5 konut için 3 bin 115 başvuru yapıldı. konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu. İşte TOKİ Belen 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:
Hatay Belen TOKİ 2+1 kura sonuçları isim listesi:
Fatma Demirci
Hüseyin Mengene
İpek Kara
Aynur Yılmaz
Mehmet Temir
Gülay Kara
Yılmaz Özev
Muhammet Vergili
Kadir Özvermek
Eyüp Duyar
Hasan Hüseyin Aydın
Cansu Şahin
Oğuzhan Mehmet Aşkar
İpek Okan
Cemil Sarıbay
Hatice Ünlü
Mehmet Ali Zeydan Gürbüz
Hatay Belen TOKİ 3+1 kura sonuçları isim listesi:
Hüseyin Demirbaş
Ümmü Gülsüm Sarsılmaz
Abdurrahman Şirin
Sadet Haytaz
Yusuf Yalın
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın