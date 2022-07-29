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Ekonomi Hatay Belen TOKİ kura sonuçları: TOKİ Belen 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:
Ekonomi

Hatay Belen TOKİ kura sonuçları: TOKİ Belen 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:

TOKİ Hatay Belen kura sonuçları 2+1 17 konut, 3+1 5 konut isim listesi hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Belen TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Hatay Belen kura çekiliş sonuçları isim listesi!

Yeniakit Publisher
2022-07-29 11:05:00 - 2022-07-29 11:15:58
Hatay Belen TOKİ kura sonuçları: TOKİ Belen 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Hatay Belen 2+1 ve 3+1 5 konut için 3 bin 115 başvuru yapıldı. konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu. İşte TOKİ Belen 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:

Hatay Belen TOKİ 2+1 kura sonuçları isim listesi:

Fatma Demirci

Hüseyin Mengene

İpek Kara

Aynur Yılmaz

Mehmet Temir

Gülay Kara

Yılmaz Özev

Muhammet Vergili

Kadir Özvermek

 Eyüp Duyar

Hasan Hüseyin Aydın

Cansu Şahin

Oğuzhan Mehmet Aşkar

İpek Okan

Cemil Sarıbay

Hatice Ünlü

Mehmet Ali Zeydan Gürbüz

Hatay Belen TOKİ 3+1 kura sonuçları isim listesi:

Hüseyin Demirbaş

Ümmü Gülsüm Sarsılmaz

Abdurrahman Şirin

Sadet Haytaz

Yusuf Yalın

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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