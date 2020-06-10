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Aktüel

Hatay Barosuna 2 yeni avukat

Hatay Barosuna 2 avukat daha törenle katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:21:37 -
Hatay Barosuna 2 yeni avukat

Hatay Barosuna 2 avukat daha törenle katıldı.


Staj dönemlerini başarıyla tamamlayan Merve Gül Tuna ve Hüseyin Sezan Antakya Adliyesinde düzenlenen yemin töreninde ruhsatlarını Hatay Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Adnan Eryılmaz’ın elinden aldı.


Merve Gül Tuna’ya cübbesini Av. Mehmet Şükrü Yılmaz ve Av. Selçuk Bozkaya, Hüseyin Sezan’a cübbesini Av. Ali Bilgin giydirdi.


Yönetim Kurulu Üyesi Av. Adnan Eryılmaz katılan genç meslektaşlarını kutladı ve başarılar diledi.

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