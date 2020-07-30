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Gündem

Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez polisleri provoke etmeye kalkışınca gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, lokantada kimlik denetimi yapan polislere kimliğini göstermek istemeyince gözaltına alındı. Polislerin iyi niyetini istismar eden Dönmez , polise mukavemet gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:19:00 - 2020-07-30 11:28:28

 Yeniakit.com.tr 

Dün akşam bir lokantada yemek yiyen Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, mekanda kimlik denetimi yapan polislere kimliğini göstermek istemeyince zorla gözaltına alındı.

Lokantadaki diğer vatandaşların kimliklerini gösterirken Dönmez, polislerin tüm iyi niyetine ve ikna çabalarına rağmen kimliğini göstermek istemedi.

İkna çabaları sonuçsuz kalan polis memurları Dönmez’i zor kullanarak gözaltına alındı. Polisi mukavemet suçunu da işleyen Dönmez’in görevini yapan polis memurlarına karşı saygısız tutumu ve provokatif hareketleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, barolar ile ilgili yasa değişikliğine de karşı çıkmış ve sözde ‘savunma yürüyüşü’ gerçekleştirmişti.

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