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Yerel Hatalı sollama faciayı getirdi! Takla atan kamyonetten fırladı
Yerel

Hatalı sollama faciayı getirdi! Takla atan kamyonetten fırladı

Yeniakit Publisher
2024-04-30 22:28:00 - 2024-04-30 22:29:15

İstanbul Silivri'de hatalı sollama faciayı da beraberinde getirdi. 6 aracın birbirine girdiği kazada kamyonet sürücüsü araçtan dışarı fırlarken feci anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Silivri D100 karayolu Parkköy mevkiisinde meydana geldi. Bir otomobil hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete çarptı.

Sürücü kamyonetten fırladı

 

Otomobil seyir halinde olan 4 araca daha çarparak durdu. Takla atan kamyonetin sürücüsü araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

 

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralılar hastaneye kaldırıldı. Toplam 6 aracın karıştığı kaza anı ve sürücünün fırlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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