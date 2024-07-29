Hatalı park eden gurbetçiye bırakılan not gündem oldu
İstanbul'un Pendik ilçesinde hatalı park yapan bir gurbetçinin arabasının camına sıkıştırılan kağıtta "Geldiğin ülkede de böyle park edebilir misin? Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir. Kurallara bağımsız uymaktır" yazıldı. Not kısa sürede gündem oldu.
Park yerlerine hatalı ya da düşüncesizce park edilen araçlar, otomobil sahibi vatandaşları isyan ettirirken bu olayların son örneği İstanbul Pendik'te yaşandı.
CAMA NOT SIKIŞTIRDILAR
Bir otoparka aracını hatalı park eden gurbetçi bir vatandaş büyük tepki çekerken, sürücülerden biri otomobilin camına dikkat çeken bir not sıkıştırdı.
"GELDİĞİN ÜLKEDE BÖYLE PARK EDEBİLİR MİSİN?"
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Aracın camına iliştirilen kağıtta "Geldiğin ülkede de böyle park edebilir misin? Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir. Kurallara bağımsız uymaktır" yazdığı görüldü.
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