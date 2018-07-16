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Hatalı ölçüm, İmar Barışı başvurusunu iptal ettirir

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı düzenlemesine başvurularda binanın oturumu, kat sayısı ve katların metrekaresinin hatalı ölçüldüğünü belirterek, başvuruların ileride iptal olmaması için bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
Hatalı ölçüm, İmar Barışı başvurusunu iptal ettirir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan “İmar Barışı” düzenlemesi kapsamında toplanan para 500 milyon liraya yaklaşırken, yaklaşık 100 bin yapı için de Yapı Kayıt Belgesi verildi.

Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen “İmar Barışı” düzenlemesine başvurular devam ediyor.

Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran’da başvurularını yapmaya başladığı düzenleme kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi almak için müracaat edenlerin sayısı 2,3 milyonu aştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. imar barışı

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