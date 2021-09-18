'Hata mı, vurgun mu, soygun mu?' Marketler birçok ürünü alış fiyatının 2-3 katına satıyor!

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"Suni enflasyon" ile şişirilen fiyatlar tüketiciyi çileden çıkartırken, AK Parti iktidarı "zam fırsatçıları" ile mücadelesini sürdürüyor. Meyve-sebze başta olmak üzere, birçok ürünün fiyatını olması gerekenin birkaç katı yaparak vatandaşın ekonomisine kastedilmesi üzerinden de AK Parti iktidarı hedef alınıyor.

'Tencerenin deviremeyeceği hükümet yoktur' söylemi ile iktidarı hedef alıyorlar ama...

İktidarın fahiş fiyatlarla mücadelesi aralıksız sürerken, muhalefet ise, "Tencerenin deviremeyeceği hükümet yoktur!" söylemi ile çığırtkanlık yapıyor. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin son konuşmasında, fahiş fiyatlarla mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." dedi.

'Hata mı, vurgun mu, soygun mu?'

AK Parti eski milletvekillerinden Emin Şirin'in gündeminde de fahiş fiyatlar vardı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şirin, "zam fırsatçıları"na dikkat çekti. İstanbul Suadiye'deki bir marketin reyon fiyatlarını paylaşan Şirin, fahiş fiyatlandırmanın nasıl yapıldığını ortaya koydu. Alım fiyatları ile satış fiyatları arasında 2-3 misli fark olduğunu belirten Şirin, "Hata mı, vurgun mu, soygun mu?" diye sordu.

Şirin'in paylaştığı fotoğraflardan birisi sivri biberdi. Buna göre; biberi, 3.70 liradan alan marketin belirlediği satış fiyatı ise yaklaşık 3 katı, 11.50 lira. Aynı market, pembe domatesi de 3.5 liradan alırken, yaklaşık 6 katına, 18.5 liradan satıyor.

Elma fiyatında da bildiğini okuyan market yönetimi, 5 liraya aldığı ürünü, 17.95 liradan satışa sunuyor. Kokteyl domateste de tablo değişmiyor. 5.5 liraya alınan ürün, 12.90 liradan satılıyor.