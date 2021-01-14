Hasude tarifi, nasıl yapılır? Hasude tarifi
Geleneksel ve bir miktar da unutulmaya yüz tutmuş tatlılarımızdan biri Hasude Ağrı mutfağına aittir. Hasude nasıl yapılır? İşte nefis hasude tarifi...
Özünde pekmez peltesi olan Hasude'ye ceviz sucuğunun tatlı hali de denebilir. İşte evde hasude yapımı...
Hasude tarifi
Malzemeler
1 su bardağı şeker
5 su bardağı su
1 su bardağı un
2 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
Suyu ve şekeri orta ateşte kaynatın.
Kaynamaya başlayınca ocağı kısarak kıvama gelene kadar 20-30 dakika kadar kaynatın.
Şerbet kaynayınca içine az miktarda un ekleyip çırpın.
Daha sonra tavada yağı eritip unlu şerbeti de ilave edip karıştırın.
5-10 dakika ateşte pişirin. Afiyet olsun...