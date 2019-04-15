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Hastanın kalp damarı, atar damardan girilerek açıldı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yapılan operasyonda avuç içi atar damardan girilerek, stent takılan hastanın kalp damarı açıldı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:11
Hastanın kalp damarı, atar damardan girilerek açıldı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yapılan operasyonda avuç içi atar damardan girilerek, stent takılan hastanın kalp damarı açıldı.


Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ilk defa uygulanan bir yöntemle bir hastaya avuç içinden girilerek anjio uygulaması yapıldı. Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki Hacıgül Karataş, Uzm. Dr.Onur Taşar tarafından muayene edildi ve tekrar anjio uygulanması gerektiğine karar verildi. Hastanın 1 ay önce kasıktan iki kez anjio olması nedeniyledoktorlar, aynı yerden girilmesinin sağlık açısından uygun olmadığı gerekçesiyle en uygun giriş yeri ve yöntemi seçerek operasyona karar verdi. Daha önce uygulandığı tespit edilemeyen bir yöntem ile avuç içinden girilerek hastaya anjio uygulanarak atar damarına stent takıldı ve tıkalı olan damarı açıldı. Hasta bir gün takip edildikten sonra taburcu edildi.


Operasyonu uygulayan Uzm. Dr. Onur Taşar, “Ülkemizde standart olarak kasık, kol, el bileği, el üstü gibi bölgelerdeki atar damarlardan girilerek kalp anjiyosu ve damar açma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ancak bazı durumlarda bu bölgelerdeki atar damarlar anjio için uygun olmayabiliyor. Bu tür durumlarda alternatif bir giriş yeri olan Ulnar arter distal bölgesi dediğimiz yeni bir giriş yolu kullanmak mümkün. Şuan dünyada çok az merkezde yapılan ve daha önce ülkemizde yapılmamış olduğunu teyit ettiğimiz bu yolu biz de hastamızda kullandık. Son 1 ayda kasıktan 2 kez anjio olduğu için bu yolu tercih ettik ve başarılı olduk. Yöntem diğer giriş bölgelerine göre daha az ağrılı ve güvenli gözüküyor. Bu yöntemi uyguladığımız hasta sayısı yeterli sayıya ulaştığında bilimsel alanda da yayınlayacağız"dedi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:11
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