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Gündem Hastaneyi savaş alanına döndürdüler
Gündem

Hastaneyi savaş alanına döndürdüler

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde önceki gece korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden 83 yaşındaki kadının yakınları, polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:47:00 -
Hastaneyi savaş alanına döndürdüler

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde önceki gece korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden 83 yaşındaki kadının yakınları, polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı.

4 polisin yaralandığı, 2 saldırganın gözaltına alındığı olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi acil girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi’nde yaşayan ve korona virüs teşhisi konularak evde tedavi gören Nafiye Aydın’ın fenalaşması üzerine yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

İhbarla adrese giden sağlık ekipleri, Aydın’ı evden alarak hastaneye getirdi. Hastanede tedaviye alınan Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydın’ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. 4 polis memurunun yaralandığı olayda G.T. ve C.B. olay yerine gelen takviye polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla geniş çapta inceleme başlatıldı.

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