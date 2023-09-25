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Gündem Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumunda yeni gelişme!
Gündem

Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumunda yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-09-25 15:52:00 -
Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumunda yeni gelişme!

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

İP'li Akşener dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi paylaştı.

İP'li Zorlu Meral Akşener'in viral enfeksiyon geçirdiğini, hastanedeki tetkiklerin ardından evde istirahate geçtiğini belirtti.

"Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral enfeksiyon teşhisi ile hastanedeki muayenenin ardından Genel Başkanımız evinde istirahate geçti. İnşallah birkaç gün içerisinde çalışmalara başlayacak. Bugünkü Başkanlık Divanı toplantısını ve yarın Eskişehir’deki teşkilat buluşmasını iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte Eskişehir ziyareti ile birlikte Genel Başkanızın planı içindeki diğer illere de ziyaretleri devam edecek."

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