Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumunda yeni gelişme!

İP'li Akşener dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi paylaştı.

İP'li Zorlu Meral Akşener'in viral enfeksiyon geçirdiğini, hastanedeki tetkiklerin ardından evde istirahate geçtiğini belirtti.

"Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral enfeksiyon teşhisi ile hastanedeki muayenenin ardından Genel Başkanımız evinde istirahate geçti. İnşallah birkaç gün içerisinde çalışmalara başlayacak. Bugünkü Başkanlık Divanı toplantısını ve yarın Eskişehir’deki teşkilat buluşmasını iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte Eskişehir ziyareti ile birlikte Genel Başkanızın planı içindeki diğer illere de ziyaretleri devam edecek."