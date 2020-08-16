  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Hastaneye kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatın birinci katından düşüp yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 13:05:00 -
Hastaneye kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir binanın birinci katında çalışan Aziz Ray (56) dengesini kaybederek düştü. Düşmeye bağlı olarak ağır yaralanan Ray, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 56 yaşındaki Aziz Ray'ın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi

İnşaat işçisi Aziz Ray'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildikten sonra Hilvan ilçesine bağlı Aşağıekece Mahallesi'nde toprağa verildi.

Öte yandan ölümle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın skandal sözlerine isim vermeden ..
Trump'ın Esed’den yardım istediği konu ortaya çıktı!
Dünya

Trump'ın Esed’den yardım istediği konu ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yıllar önce Suriye’de kaçırılan bir gazeteci için diktatör Beşar Esed’den yardım istediği ortaya çıktı...
İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret
Siyaset

İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener’den cevap geldi. Bahçeli’nin teklifini reddeden Akşener “B..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı