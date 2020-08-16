Hastaneye kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler yetersiz kaldı
Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatın birinci katından düşüp yaralanarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir binanın birinci katında çalışan Aziz Ray (56) dengesini kaybederek düştü. Düşmeye bağlı olarak ağır yaralanan Ray, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 56 yaşındaki Aziz Ray'ın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
Otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi
İnşaat işçisi Aziz Ray'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildikten sonra Hilvan ilçesine bağlı Aşağıekece Mahallesi'nde toprağa verildi.
Öte yandan ölümle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.