Hastaneye böyle kaldırıldı! Trabzon hurması toplarken dehşeti yaşadı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 48 yaşındaki Osman Kaya, bahçesindeki ağaçtan Trabzon hurması toplarken merdivenden düşüp demir korkuluğa saplandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, 48 yaşındaki Osman Kaya’nın bahçesinde topladığı Trabzon hurmaları faciaya dönüştü. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 48 yaşındaki Osman Kaya isimli vatandaş, evinin bahçesinde bulunan ağaçtan Trabzon Hurması toplamaya başladı. Bir süre sonra üzerinde bulunduğu merdivenin kayması sonucu Kaya, bahçe duvarının üzerindeki demir korkuluğun üzerine düştü. Demir korkuluğun sivri kısmı Kaya'nın sol bacak diz kapağının altına saplandı. Acı içinde kıvranan Osman Kaya'nın yardımına komşuları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Komşularının ve vatandaşların Kaya'yı bulunduğu yerden kurtarma çabaları sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Bacağına saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekibi, korkuluk demirini Osman Kaya'nın bacağından çıkaramayınca, demir parmaklığı kesti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osman Kaya, bacağına saplanan demir korkuluk parçası ile birlikte Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Manavgat Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde Osman Kaya'nın diz kapağının altına saplanan demir itfaiye görevlileri tarafından kesilerek çıkarıldıktan sonra şahıs ameliyata alındı.

