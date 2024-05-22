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Yaşam Hastanenin balkonundan düşen kadın metrelerce yüksekten yere çakıldı
Yaşam

Hastanenin balkonundan düşen kadın metrelerce yüksekten yere çakıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-22 23:53:00 - 2024-05-23 00:01:34

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, özel hastanenin balkonundan düştü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, cadde üzerinde bulunan Başkent Hastanesi'nin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Olayı fark eden hastane görevlileri yaralıya müdahale için seferber oldu. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına aldı.

15 metre yükseklikten düştü

Öte yandan olay çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kişinin yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştüğü ve bir süre hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.

Olayın ardından çekilen bir cep telefonu kamerası görüntüsünde ise yere düşen kişiye hastane görevlilerinin yardım ettiği anlar yer aldı.

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