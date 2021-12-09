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Gündem 'Hastanelerde tıbbi malzeme eksikliğinden ameliyat yapılamıyor' yalanına, 'Bir hastane ismi verin' çağrısı!
Gündem

'Hastanelerde tıbbi malzeme eksikliğinden ameliyat yapılamıyor' yalanına, 'Bir hastane ismi verin' çağrısı!

Akit TV canlı yayınında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "sağlık" üzerinden yapılan kara propagandaya yönelik değerlendirmede bulundu. Karahasanoğlu, yıllardır süregelen, "Şu an birçok hastanede ameliyat yapılamıyor." iddialarına yönelik çağrıda bulunarak, "Hangi hastanede yapılamıyorsa bize söyleyin. Biz Sağlık Bakanı'na iletelim." çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:58:00 - 2021-12-10 00:07:38
'Hastanelerde tıbbi malzeme eksikliğinden ameliyat yapılamıyor' yalanına, 'Bir hastane ismi verin' çağrısı!

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV ekranındaki "Manşetlerin Dili" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu, yıllardan beri süregelen, "ilaç bulunamıyor", "ameliyatlar malzeme eksikliği sebebi ile yapılamıyor" iddialarına ilişkin, "Sol kökenli sağlık sendikaları, 'Şu an birçok hastanede ameliyat yapılamıyor. Çünkü teknik altyapı malzemeleri yok' diyor. Bu söylemler sırası ile yer değiştyiriyor. Mesela 'Hastanelerde ameliyat yapılamıyor' yalanı 1 sene öncesine ait. Kısa süre öncede 'ilaç bulunamıyor' diyorlardı. Hangi hastanede ameliyat yapılamıyorsa, bu ülkenin Sağlık Bakanı'na söyleyin." dedi.

'Bize söyleyin, biz arayalım'

"Sol olduklarını söyleyen gazetelerde bu açıklamaları servis ediyor." ifadesini kullanan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Hangi hastanede malzeme eksikliği nedeni ile ameliyat yapılamadıysa Sağlık Bakanı burada. İsmini bize söyleyin. Bir telefonla ulaşıp, 'Sayın Sağlık Bakanı, İstanbul'daki şu hastanede cerrahi ameliyat yapılamıyormuş. Çünkü malzeme eksikmiş' diyerek biz iletelim. Bunlar her gün böyle insanların sağlıkları ile oynayacaklarsa malzeme falan satmasınlar." şeklinde konuştu.

Programın tamamı:

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