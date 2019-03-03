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Hastaneden makam aracıyla alınıp o okula götürüldü! Şehit anne ve babasının gözyaşları sel oldu...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu'nun ismi, Sivas'ta yapımı tamamlanan okula verildi. Şehidin annesi Şemsi Yurtoğlu, oğlunun isminin verildiği okulu gözyaşları içinde gezdi.

03 Mart 2019 Pazar 23:10
Hastaneden makam aracıyla alınıp o okula götürüldü! Şehit anne ve babasının gözyaşları sel oldu...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu'nun ismi, hasta olan annesi Şemsi Yurtoğlu'nun isteğiyle Sivas'ta yapımı tamamlanan okula verildi. DHA'nın haberine göre, şehidin rahatsızlığı bulunan annesi Şemsi Yurtoğlu, tedavi gördüğü özel bir hastaneden Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından makam aracı ile alındı.

Vali Ayhan, "Şehit annemizin 'Evlatsız vatan olur da vatansız olmaz' sözleri beni çok etkiledi. Bunu hiçbir duygu, hiçbir irade söyletemez. Türk anasından başkası da bunu söylemez. Böyle analarımız olduğu sürece Allah'ın izni ile sırtımız yere gelmez" dedi. Vali Ayhan, terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Yurtoğlu´nun kanının yerde kalmadığını ifade etti.


Şehit annesi Şemsi Yurtoğlu ise oğlunun çok insaniyetli birisi olduğunu ifade ederek, "Vatan olmazsa nereye gideriz. Hakan da vatanı için gitti" diye konuştu.


Makam aracı ile okula gelen şehit annesi Şemsi Yurtoğlu'nu özel harekat polisleri ile öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Okulun girişindeki şehidin fotoğrafının bulunduğu alanda gözyaşlarına hakim olamayan Yurtoğlu daha sonra okulu gezdi. Sınıftaki öğrencilerle bir araya gelen Vali Ayhan ve Şemsi Yurtoğlu, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.



'Evlatsız olur da vatansız olmaz'

Okul çıkışında açıklamalarda bulunan Şehit Özel Harekat Polisi Hakan Yurtoğlu'nun annesi Şemsi Yurtoğlu, okula oğlunun ismini veren Vali Salih Ayhan'a teşekkür etti. Okulda binlerce Hakan'ın yetişeceğini söyleyen Yurtoğlu, "Evlatsız olur da vatansız olmaz. Her şehit annesi de benim gibi düşünüyordur. Oğlumun adını bu okula vererek bizlere dünyayı vermiş kadar oldunuz" dedi.



Okuldan vatan sevgisi ile dolu öğrenciler yetiştiği sürece Türk milletinin sırtının yere gelmeyeceğini belirten Vali Ayhan ise "İdareciler olarak üzerimize düşen görevi yapmamız gerekir, yapıyoruz da. Bu okulumuz Sivas'ın en güzel yerinde binlerce öğrencimize hizmet verecek, binlerce Hakanlar yetişmiş olacak. Şehit annemiz o kadar güzel duygulara sahip ki anlatmaya kitaplar kafi gelmez. İnşallah onun duaları ile daha çok güzel hizmetler yapacağız. Sizlere ne kadar çok hizmet edersek, o şehidimizin hatırasını da korumuş ve muhafaza etmiş oluruz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Sizlere de sağlık sıhhat afiyet versin" diye konuştu.


Ziyarette yer alan şehidin eşi Ayşe Yurtoğlu ile babası Mustafa Yurtoğlu da gözyaşlarına hakim olamadı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 23:10
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