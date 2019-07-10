Hastaneden Başhekim Şen’e ziyaret Büyük Anadolu Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Büyük Anadolu Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten ve beraberindeki heyet, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen’e ziyarette bulundu.

Büyük Anadolu Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, Darıca Büyük Anadolu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Mercan ve Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Başhekimi Alparslan Tuhta, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine geçtiğimiz günlerde atanan Doç. Dr. Ahmet Şen’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Dr. Yönten, Başhekim Şen’e yeni görevinde başarılar diledi. Doç. Dr. Şen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına hastane hakkında bilgiler verdi.

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