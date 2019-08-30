Hastaneden 30 Ağustos etkinliği SAMSUN (İHA) – Samsun’da, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da hizmet veren VM Medical Park Samsun Hastanesi doktorları minik misafirlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Türk bayrağı ve balon dağıttı. Günün anlam ve öneminin farkında olan minikler hediyelerden ötürü mutlu anlar yaşadı.

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