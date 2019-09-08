Hastanede nefes kesen tatbikat

Altınova Devlet Hastanesi’nde Hastane Afet ve Acil Durum Planları kapsamında düzenlenen tatbikat nefesleri kesti.

Altınova Devlet Hastanesi’nde afet planı kapsamında su baskını tatbikatı yapıldı. UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen su baskını tatbikatında olası bir su baskınında hastaların nakli ve yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

Planlanan tatbikatta tüm birimlerin zamanında olay yerine geldiğini dile getiren itfaiye personeli “Altınova Devlet Hastanemizin Hastane Afet Planı kapsamında su baskını tatbikatın da çatıda mahsur kalan iki sağlık personelini kısa zamanda kurtardık. Tüm kurumların uyum içerisinde çalıştığı tatbikat başarıyla tamamlandı” dedi.