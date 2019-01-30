0553 313 94 23

Hastanede bebekler karışınca soruşturma açıldı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Kampüs doğum kliniğinde bebeklerin yanlış ailelere verilmesi üzerine Valilik talimatıyla soruşturma açıldı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 07:03
Hastanede bebekler karışınca soruşturma açıldı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Kampüs doğum kliniğinde bebeklerin yanlış ailelere verilmesi üzerine Valilik talimatıyla soruşturma açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Kampüsü'nde aynı tarihte doğan bebeklerin yanlış ailelere verildiği aktarıldı.

Olayın sonradan anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Kampüs doğum kliniğinde T.G. isimli anneden doğma erkek bebek ile Özbek asıllı anneden aynı tarihte dünyaya gelen erkek bebek yenidoğan biriminde kuvöz takibine alınmıştır. İki bebeğin de ailelerine teslimi esnasında bebekler yanlış ailelere verilmiştir. Olayın anlaşılması üzerine bebekler kendi ailelerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili Valilik talimatıyla soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 08:05
  1. bebek
  2. Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Sakarya Üniversitesi
  4. Valilik talimatıyla soruşturma
  5. yanlış bebek
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tayvan'da 5,2'lik deprem!
    1. Tayvan'da 5,2'lik deprem!
    2. 30.01.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Tayvan’ın doğusunda 5,2 büyüklüğünde..
    4. GÜNDEM / 30 Ocak 2019
    5. Yorgunluğunuzun nedeni B12 eksikliği..
    6. Almanya'dan büyük küstahlık!..
    7. Abdullah Gül cephesinden suikast..
    8. Marmara'da hava durumu
    9. Rüzgar YEKA'da başvuru tarihi 18..
    10. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    11. SMA hastalığı kimlerde görülür? SMA..
    12. İspanya Dışişleri Bakanı Borrell:..
    13. ABD'den dikkat çeken açıklama: 2 hafta..
    14. Venezuela'da 5'i çocuk 6 ölü!
    15. Mahmud Abbas hükümetinin istifasını..
    16. Kara yollarında durum
    17. Kömür işçilerine son dakika kadro..
    18. Bir ilçenin korkulu rüyası haline..
    19. Ev kredisi çekenler dikkat!..
    20. Üniversiteli Kader Buse'yi arama..
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!