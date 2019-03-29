Hastanede bebek kaçırma tatbikatı

Mardin’in Derik İlçe Devlet Hastanesi Çocuk Servisi bölümünde bebek kaçırma tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane personeli ve hastaların bilgilendirildiği tatbikatta bir anne odadan çıktığı esnada odaya giren başka bir kadın tarafından bebeğin kaçırılması olayı canlandırıldı. Senaryo gereği Derik Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde yatmakta olan 9 aylık Eylül Çakı’nın annesinin telaşlı bir şekilde servis sorumlu hemşiresinin yanına gelerek, çocuğunun yatağında olmadığını belirtmesi üzerine hemşire ve çalışanlar bebeği aramaya başladı. 3333’ün tuşlanarak pembe kod çağrısı yapılarak, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından bilgi akışı sağlandı. Çağrıyı alan güvenlik görevlileri anında olay yerine intikal ederek, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde çocuğun başka bir kadın tarafından kaçırıldığını tespit etti. Görüntülerden bebeğin hastane bahçesi çevresinde olduğu belirlendi. Pembe kod ekibi, sağlık çalışanlarıyla beraber bebeği kadının elinden kurtararak annesine teslim etti. Son olarak pembe kod raporu düzenlendi. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, tatbikatın başarı ile sona erdiğini açıkladı.