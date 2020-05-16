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Siyaset

Hastane yolu yapmayan, "Tasarruf başlattık" naraları atan Ekrem İmamoğlu’ndan görülmemiş hediye

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu para yok bahanesiyle yapmayan, geçtiğimiz günlerde de “Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık” açıklamasında bulunan İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kent genelindeki 962 muhtara piyasa değeri 2.600 lira olan akıllı telefon göndermesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:15:00 - 2020-05-16 11:16:49
Hastane yolu yapmayan, "Tasarruf başlattık" naraları atan Ekrem İmamoğlu’ndan görülmemiş hediye

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu "Bütçe yok" bahanesiyle yaptırmayan, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan ve tasarruf seferberliği başlattıklarını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamasından sonra kent genelindeki 962 muhtara piyasa değeri 2.600 lira olan akıllı telefon göndermesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelindeki 962 muhtara piyasa değeri 2.600 lira olan akıllı telefonlardan hediye etti.

Mektup yazıp telefon gönderdi

Telefonla birlikte bir de mektup gönderen İmamoğlu, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkası olduğunu belirterek, "Çalışmalarımızı gerçekleştirirken sizlere iletişim kolaylığı sağlayarak yazılımları ve uygulamaları hazır halde yeni nesil cep telefonlarını siz kıymetli muhtarlarımıza takdim etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tasarruf naraları atan İmamoğlu’nun hediyesi tepki çekti

Kornavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde gelirlerinin fazlasıyla düştüğünü belirten İmamoğlu, "Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık" demişti. Bu açıklamadan sonra İmamoğlu'nun muhtarlara ortalama maliyeti 2 milyon 500 bin lira olarak hesaplanan telefon hediye etmesi ise tepkilere neden oldu.

İşte İmamoğlu'nun gönderdiği mektup ve telefon;

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Yorumlar

Halil

Hani yol yapmaya para yoktu? İşine gelince var gelmeyince yok dimi çakal seni
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vedat uşaklıgil ataseven

SEN PARA YOK DİYE HASTANENİN YOLUNU YAPMA ....İSTANBULUN ÖNCELİĞİ MUHTARLARA TELEFON GONDERMEK Mİ ŞİMDİ?
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