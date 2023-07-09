Hastane testleri başladı! Google'ın yapay zekası doktorların yerini alabilir

Google’ın tıbbi bilgilerle ilgili soruları yanıtlamak için tasarladığı yapay zeka aracı olan Med-PaLM 2, Mayo Clinic araştırma hastanesinde Nisan ayından itibaren test ediliyor.

Med-PaLM 2, bu yılın Mayıs ayında Google I/O’da duyurulan PaLM 2’nin bir çeşidi olup Google Bard’ı destekleyen bir dil modeli olarak tanımlanıyor.

Yeni yapay zeka hastanede çekilen X-Ray filmlerini bile yorumlayabilirken vücuttaki kırıkları tespit edebiliyor.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Google’ın Mayıs ayında kamuoyuna açıkladığı araştırmada bahsedilen bir raporda, Med-PaLM 2’nin büyük dil modellerinde zaten görmeye alıştığımız bazı doğruluk sorunlarından hala muzdarip olduğunu gösteriyor.