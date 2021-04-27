Hastane randevusu tam kapanmadan muaf mı? Tam kapanmada korona aşısı olunacak mı?

Türkiye artan vakalar sonrası 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlamak üzere 17 günlük tam kapanmaya geçiyor. Kapanma 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek. Alınan karar sonrası sokağa çıkma yasağı olan günlerde uygulanan alkol satışı yasağının tam kapanma döneminde de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

Hastane randevusu tam kapanmadan muaf mı?

Söz konusu genelgede, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler ve zorunlu sağlık randevusu olanların(Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil) yasaktan muaf olacakları bildirildi.

Tam kapanmada korona aşısı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 55 yaş üstü vatandaşlar için aşılama sürecinin başladığını açıklamıştı. Peki, tam kapanma günlerinde korona aşısı olunacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta, Covid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı. Tam kapanma günlerinde korona aşısı için randevu alınacak. Randevu alanlar bu süreçti aşı olacak.