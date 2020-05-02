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Aktüel

Hastane inşaatından bakır kablo çalarken yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin hırsızlık, yağma ve mala zarar verme olaylarından çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:29:51 -
Hastane inşaatından bakır kablo çalarken yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren hastane inşaatından bakır kablo çalarken suçüstü yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı ilçelerde hırsızlığa karıştığı tespit edilen şüpheli kapalı kasa araçların tespitine yönelik yaptığı çalışmada, 28 Nisan'da Kennedy Caddesi'nde seyreden bir aracın plaka kaydının olmadığını belirledi.

Ekiplerin takibe aldığı araç, Atatürk Havalimanı'nda inşa edilen sahra hastanesi şantiyesine girdi. Şüphelilerin polis ekiplerini görünce kaçması üzerine kovalamaca yaşanırken, araç Eski Havaalanı Caddesi üzerinde sıkıştırıldı.

Araçtaki 6 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, yaptıkları aramada yaklaşık 70 bin lira değerinde bakır kablo ele geçirdi.

Şüphelilerin son 9 ayda Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece'de 8 iş yerinden hırsızlık, 2 açıktan hırsızlık, yağma ve mala zarar verme olayına karıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerden Sadettin B'nin 34, Sedat G'nin 15, Doğan G'nin 28, Murat B'nin 33, Emre M. ve Onur G'nin ise 31 farklı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.


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