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Yerel Hastane hemşiresi ilaç kaçakçısı çıktı!
Yerel

Hastane hemşiresi ilaç kaçakçısı çıktı!

Adana'da 15 doktorun sistemine girip 7 milyon lira değerinde kanser ilacı alımı yaparak sattığı öne sürülen hemşire tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 10:03:00 -
Hastane hemşiresi ilaç kaçakçısı çıktı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarıya satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, yüksek fiyatlı ilaçlarla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 689 kutu ilacın serviste yatan hastalara verilmediğini, yasa dışı yollarla satıldığını tespit etti. Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, şüpheli hemşire Nardane B.'yi (48), 16 Haziran sabahı evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Yapılan çalışmada zanlının, sistemlerini açık bırakan 15 doktor adına söz konusu ilaçlar için talep oluşturduğu, daha sonra da hastanenin eczanesine gidip başka bir hemşirenin adını ve imzasını kullanarak ilaçları aldığı ortaya çıktı. Zanlının ayrıca kanser hastası olmayan hastalara da kanser ilacı yazdığı belirlendi.

Zanlının, aldığı ilaçları suç ortakları Levent E. (45) ile Cem B.'ye (35) verdiği, bu kişilerin de yasadışı yollardan satış yaptığı saptandı. Ayrıca zanlının bu işlemler karşılığında da 500 ila bin 500 lira arasında komisyon aldığı öne sürüldü.

Bir hastane görevlisinin şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan müfettişin görevlendirildiği, yapılan incelemenin ardından zanlının bir aile sağlığı merkezine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, zanlının suç ortaklarının da bir süre önce gözaltına alınıp, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nardane B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yorumlar

Yorumcu

2 yıl yatar 7 milyonu cebe atar, sen 20 yıl çalış biriktiremezsin. Kıyak iş, ben her türlü girerim

Neden hapı te degil

Bu nasıl bi insanlık yahu
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