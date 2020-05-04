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Dünya

Hastane görüntüsüyle tepki çeken Mike Pence'ten itiraf

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, maskesiz gerçekleştirdiği hastane ziyaretinden sonra gelen eleştirileri kabul ederek hata yaptığını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:20:00 -
Hastane görüntüsüyle tepki çeken Mike Pence'ten itiraf

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) araştırmalarının önde gelen merkezlerinden olan Mayo Clinic'i maskesiz ziyaret etmesinin ardından gelen eleştirilere Fox News’e yaptığı şu açıklamayla karşılık verdi:

Gerekli olduğunu düşünmedim ama maske takmam gerekliydi.

Ziyaretin ardından hastane resmi sosyal medya hesabından, “Mayo Clinic, Başkan Yardımcısı Pence'i hastane ziyareti öncesi maske zorunluluğuna karşı uyardı" açıklamasında bulunmuştu.

Pence’in geçtiğimiz gün otomotiv şirketi General Motors’un ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan fabrikasına gerçekleştirdiği ziyarette maskeli olduğu görüntülendi.

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