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Aktüel Hastane duvarları öğrencilerin tuvali oldu
Aktüel

Hastane duvarları öğrencilerin tuvali oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-27 16:10:00 -
Hastane duvarları öğrencilerin tuvali oldu

Tunceli’de Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kentteki hastanenin çocuk servisi bölümündeki duvarları resim çizerek güzelleştirdi.

Kentte 4 yıl önce açılan Atatürk Mahallesi’ndeki Güzel Sanatlar Lisesi’nde 48 öğrenci eğitim görüyor, 15 öğretmen de görev yapıyor. Müzik ve resim alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği lisede, güzel sanatlarla ilgili teorik ve teknik dersler veriliyor. Öğrencilerin güzel yerlere gelmesini sağlamak istediklerini ifade eden resim öğretmeni Rukiye Altınok, “Okulumuzda desen, iki boyutlu sanat, heykel ve grafik atölyelerimiz oluyor. Öğrencilerimiz bunların yanında genel sanat tarihi ve sanat eserleri analizleri gibi teorik dersler görüyor. Öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi. Öğrencilerden Asmera Azra Yıkılmaz da resim sanatına çocukluk yaşlarında ilgi duyduğunu anlattı. Yıkılmaz, “Okulda vaktimi çok dolu ve keyifli geçiriyorum. Öğretmenlerim bana sosyal anlamda ve derslerim konusunda çok şey kattı. Böyle projelerde yer almak hevesimi artırıyor ve resmi daha çok sevmeye başlıyorum” ifadelerini kullandı.
Müzeyyen Ecrin Yalçın da hastane duvarlarının bir tuval olarak kullanıp hasta çocuklar için resim çizmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

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