Hastane bahçesinde silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında saatlerinde Tokat Devlet Hastanesi AcilServisi bahçesinde yaşandı. Henüz kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlıkavgaya dönüştü. Art arda silah sesleri ile çevredekilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı olayda, 4 kişi tabanca ile çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Yaralılar olayın ardından sağlık görevlileri tarafından aynı hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan Yakup Endiz (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polisekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.