  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan canavar diyerek acı gerçeği açıkladı! "Her yıl 85 bin insanımızı kurban veriyoruz"

Rus Su-57 savaş uçağı kamikaze İHA sistemi ile vuruldu!

YKS 2024 soru ve cevapları yayınlandı!

İlk sonuçlar gelmeye başladı! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Tüm haberler gelmeye başladı...

Gürcistan'dan Rusya'ya seçim tepkisi!

İstanbul'da yasak olan hava sahasında uçuş: İstanbul Havalimanı’nı alarma geçirdi!

Papa'dan Gazze çağrısı: Acilen harekete geçin! Dünyadan İsrail'e yaptırım desteği artıyor...

İslam Memiş son tahminini ilan etti: Kemerlerinizi bağlayın, çok yakında başlıyor

Kim bilir kaç kişiye sahte soru sattılar! ‘YKS soruları çalındı’ iddiası ellerinde patladı

Türk Kızılay, kurban için vekalet bedellerini duyurdu!
Gündem 'Hastalıklı köpekler Ankara'ya getirildi' iddiası! Valilik ekipleri harekete geçirdi
Gündem

'Hastalıklı köpekler Ankara'ya getirildi' iddiası! Valilik ekipleri harekete geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-06-09 23:55:00 - 2024-06-10 00:04:58
'Hastalıklı köpekler Ankara'ya getirildi' iddiası! Valilik ekipleri harekete geçirdi

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair ortaya çıkan iddialar üzerine tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."

Köpek havlamalarını konuşmaya çevirebilen yapay zeka geliştirildi!
Köpek havlamalarını konuşmaya çevirebilen yapay zeka geliştirildi!

Teknoloji

Köpek havlamalarını konuşmaya çevirebilen yapay zeka geliştirildi!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şanlıurfa’da vatandaşı ısıran köpek kuduz çıktı
Şanlıurfa’da vatandaşı ısıran köpek kuduz çıktı

Gündem

Şanlıurfa’da vatandaşı ısıran köpek kuduz çıktı

Anlaşıldı! Isırılmadan anlamayacaksınız! Parkta yürürken başıboş köpekler saldırdı
Anlaşıldı! Isırılmadan anlamayacaksınız! Parkta yürürken başıboş köpekler saldırdı

Gündem

Anlaşıldı! Isırılmadan anlamayacaksınız! Parkta yürürken başıboş köpekler saldırdı

Başıboş köpek dehşeti! 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı
Başıboş köpek dehşeti! 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

Gündem

Başıboş köpek dehşeti! 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

O ilde kuduz köpek alarmı! 4 kişi ısırıldı
O ilde kuduz köpek alarmı! 4 kişi ısırıldı

Gündem

O ilde kuduz köpek alarmı! 4 kişi ısırıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23