Hastalıkları sevginin gücüyle yendiler

Sakarya'da zorlu hayat şartlarına rağmen birbirlerine sevgiyle bağlanan 5 çocuk, 9 torun sahibi İlhami ve Rabiye Karasu çifti geçirdikleri rahatsızlıkları el ele verip aşmanın mutluluğunu yaşıyor - Mide ve karaciğer kanserini yenen İlhami Karasu: - "Eşim bana her türlü yardımcı oldu. Ben de ömrüm yettiği sürece her zaman için yanındayım. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin" - Koronavirüsten kurtulan Rabiye Karasu: - "Her zaman için yanımda, arkamda oldu. Rabb'ime şükürler olsun atlattık"