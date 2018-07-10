Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis ) nedir?

Hastalık hastalığı (hipokondriyazis), vücutta bir hastalığı olmadığı halde, sürekli bedensel bir hastalığı olduğuna dair kaygıların ve belirtilerin yer aldığı bir tablodur. Bu tablodaki temel belirti bunaltı dır. Bu gibi belirtiler şizofreni, paranoid durumlar, depresyon, anksiyete bozuklukları gibi diğer nevropsikiyatrik bozukluklarda da görülen belirtilerdir.

Fakat başlı başına sürekli bende bir hastalık var düşünceleri var ise, doktorların hastaya hiç bir şeyin yok demesine rağmen, yapılan bütün tetkiklere rağmen hastalık hastalığı olan birey bunlara inanmaz ve her zaman hasta olduğunu düşünür. Bu hastalar bir şeyleri olmadığına ikna olsalar bile bir süre sonra, bende hastalık var diye doktor doktor gezmeye başlarlar.

Bu hastalar, aslında ilk gitmeleri gereken psikiyatri doktoruna en son başvururlar ve hastalığın temel belirtisi olan, bir türlü bedensel hastalığının olmadığının kabul edilmemesidir. Hasta bedenine karşı o kadar yoğunlaşır ki, basit bir göğüs ağrısı, basit bir sızıyı bile çok tehlikeli bir kalp hastalığı olarak görür. Hastanın bu durumu ilişkilerini, iş yaşamını ve sosyal yaşamını çok ciddi şekilde etkiler.

HASTALIK HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Hastalık hastası olmanın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Fakat bu konuda farklı açıklamalar vardır. Örneğin, psikiyatride bilinç dışı çatışmaların oluşturduğu endişenin, kaygının bedensel olarak ifade edilmesi olarak açıklanmaktadır.

Bu durum hastalara bakıldığında, bu hastalık belirtileri başlamadan önce hastalar genellikle çok büyük bir yaşam olayı ile karşı karşıya kalmışlardır. Örneğin, bir ölüm, ciddi ekonomik bir sorun ya da kişiler arası ilişkilerde önemli problemler (boşanma, çocuklar ile ciddi çatışmalar, iş ile ilgili sorunlar gibi) yaşamışlardır. Bunlar ile birlikte korku, kaygı, endişe gibi anksiyete bozuklukları da eşlik etmektedir.

Az gelişmiş toplumlarda, bireysel baskının çok yoğun olduğu ailelerde, kişinin kendini ifade edemediği durumlarda hastalık hastası olma riski artar. Asıl ilgili olan hekime ulaşmanın zor olduğu, tanının konmasında gecikme gibi koşullar bu hastalığın ilerlemesine neden olarak hastalık hastalığını şiddetlendirmektedir.

HASTALIK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Hastalık hastalığı olan bireyler bedenlerine o kadar yoğunlaşırlar ki, ilişkilerini, işlerini ve her şeylerini ihmal etmeye başlarlar. Hastalar, kendilerinde kaygı oluşturan bu durumu çözmeye uğraşırlar ve bu durumu çözmek için de doktorlara gidip zaman ve paralar harcarlar. Bütün bunlara rağmen iyi olduklarını kabul etmezler.

Davranışlarında, bedenlerine olan bu yoğunlaşmadan dolayı vücutlarındaki bazı hafif belirtileri çok ciddi şikâyetler gibi algılayabilirler.

Karıncalanmalar, uyuşmalar, nefes almada zorlanma, kalp krizi hissi, göğüste sıkışma, damarlarda farklı bir şeyler oluyormuş gibi ve ağrı gibi bazı şikâyetler olur.

Hastalığa özgün bir belirti olmamasına karşın, bu hastalık ile birlikte görülen depresyon, anksiyete (kaygı bozukluğu) çok sık görülen şikâyetlerdir ve bunlar ile birlikte görülen yorgunluk, uyku bozukluğu, uyuyamama, enerji yetmezliği, korku anksiyetesi ve çok fazla istirahat raporu almaya yönelirler ve bu durum hastalığı daha da pekiştirir.

HASTALIK HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Hastalık hastalığının teşhisi diğer hastalıkların olmadığını görerek başlar. Bu hastalarda öncelikle organik bir hastalığın olmadığına dair bütün tetkiklerin ve muayenelerin dikkatli bir şekilde yapılması gereklidir. Çünkü bu bireylerde hem hastalık hastalığı hem de organik bir hastalık olabilir.

Hastalık hastalığı bazı psikosomatik hastalıklar ile (migren, mide ülseri gibi) karışabilir. Fakat diğer hastalıklarda, hastalık hastalığında olduğu gibi anksiyete, endişe ve ölüm korkusu gibi korkular ön planda değildir.

Ayrıca Akdeniz ateşi hastalığı gibi belirtilere ve şikâyetlere neden olan romatolojik hastalıklar da bu hastalık ile karışmaktadır. Bazen de bu tür hastalıklar nedeni ile kişilerde depresyon oluşur ve bu gibi bir durumda hastalık hastalığı sanılabilir.

Hastalık hastalığı şizofreni, depresyon, anksiyete bozukluğu gibi hastalıklar ile benzer belirtiler gösterdiği için bunlar ile de karışabilir. Bu hastalarda organik bir hastalığın varlığını anlamanın diğer bir yolu da, anlatış biçimlerindeki farklılıktır.

HASTALIK HASTALIĞI TEDAVİSİ

Hastalık hastalığı genellikle tedaviye dirençli olmakta ve bunun iki nedeni vardır.

Birinci nedeni hastaların çok sık doktor değiştirmesi, bir türlü emin olamaması ve hastalığı kabul etmemesidir.

İkinci nedeni ise hastalığın bilinç dışı nedenlerinin olmasıdır.

Bir neden daha eklenecek olursa, bu neden bireyin yaşamında karşılaştığı zorlukların devam etmesidir. Yani kişide stres oluşturan faktörlerin ortadan kalkmamasıdır.

Hastalık hastalığının tedavisinde en önemli nokta, hastanın organik bir rahatsızlığının olup olmadığını kanıtlayacak tetkiklerin ve muayenelerin yapılmasıdır. Hastalık hastası olan bireylerde hastalığa eşlik eden organik ve ciddi hastalıklarda olabilmektedir.

Hastalık hastası olan bireye verilen psikiyatrik ilaçların neden verildiği doktor tarafından hastaya anlatılmalıdır. Hasta aldığı psikiyatrik ilaçların yan etkilerini bilmelidir. Çünkü hasta, yan etki olarak görülen rahatsızlıklar nedeni ile yine yanlış tedavi aldığını düşünerek başka doktorlara gidebilir ve tedaviler birbirine karışarak hastada daha çok kısır döngü oluşturur.

Hasta, bu hastalığı pekiştiren davranışlardan uzak tutulmalıdır. Örneğin, istirahat raporları, yatak istirahatları gibi hastanın boş kalacağı durumlardan uzak tutulması gereklidir. Bunun yerine hastaya uğraşlar verilmesi, işinden gücünden kalmaması gibi boş kalmayacağı önerilerde bulunulması daha doğru olur. Bunların yanı sıra hastaya uzun süreli bir psikoterapi tedavisi de uygulanmalıdır.

HASTALIK HASTASINA NASIL DAVRANMAK GEREKİR?

Hastalık hastası olan kişileri nasıl davranılması gerektiğini, öncelikle doktorlar öğrenmelidir. Bu hastalar genellikle ellerinde bir tomar reçete ve ilaçlar ile dolaşırlar. Hastalar yaşadıkları sıkıntıları ve hastalıklarını detaylı bir şekilde anlatma çabası gösterirler.

Fakat birçok doktor, yaşadıkları zaman yetersizliği ya da hastalığı tanımamaları nedeni ile bu hastalardan bıkarlar ve başka doktorlara yönlendirirler. Bu gibi durumlar bu hastalığın pekişmesine yol açar ve bu durum hastalığın hem başlamasına hem de artmasına yol açar.

Yine benzer bir durum bu bireyin aile ve iş ortamı içinde de gerçekleşir. Hastalık hastası bireyler bu durumdan çok fazla bahsettikleri için hastanın yakınları ve arkadaşları da bu durumdan bıkar ve bu kişiyi yalnız bırakırlar. Bu hastalar yalnız kalınca hastalıkları daha fazla artış gösterir.

Hastalık hastası olan birine sende bir şey yok, abartıyorsun gibi sözler söylemek hastaya ciddi bir acı verir. Bu nedenle hastaya bu tür sözler söylenmesi yerine, bu hastanın iyi bir psikiyatri uzmanına yönlendirilmesi daha mantıklı bir davranış olur. Hastalık hastası belirtileri olan hasta sorununu tek bir doktor ile çözmeye uğraşmalı ve sürekli doktor değiştirmemelidir.