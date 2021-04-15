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Gündem Hastalarından aldığı dokularla çektiği videoyu TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı
Gündem

Hastalarından aldığı dokularla çektiği videoyu TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı

Brezilya'da ameliyat sırasında hastalardan aldığı yağ dokularıyla dans ettiği videoyu TikTok'ta paylaşan plastik cerrahi uzmanına tepkiler çığ gibi büyüdü. Büyük yankı uyandıran olayın ardından uzman görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:35:00 -

Brezilya'nın Ribeirao Preto kentinde Caren Trisoglio Garcia adlı plastik cerrahi uzmanı TikTok uygulamasından ameliyat sırasında hastalardan alınan yağ dokularını paylaştı. Garcia sosyal medyada uygulamasından yaptığı paylaşımda elinde poşetlenmiş yağ dokularını göstererek dans etti.

Görüntülere tepki yağdı

Videoda Garcia'nın elinde tuttuğu poşetleri kameraya gösterdiği görüldü. Plastik cerrahi uzmanı paylaştığı videoda 'Bu kol altından alınan yağ' notunu düştü. Görüntülerin yayılmasının ardından plastik cerrahına tepki yağdı. Sao Paulo Eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu, Garcia'ya uzaklaştırma cezası verdi.

Suçlu bulunursa görevinden men edilecek

Sao Paulo Eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu, yaşanan olay sonrası gelen tepkiler üzerine Garcia hakkında soruşturma başlattı. Garcia'nın soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığı, suçlu bulunması halinde ise görevinden men edileceği ifade edildi.

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