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Hastalanan buzağısını otomobille veterinere götürdü

Burdur'da yaşayan bir vatandaş, rahatsızlanan buzağısını otomobiliyle veterinere götürdü.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:51
Hastalanan buzağısını otomobille veterinere götürdü

Burdur'da bir vatandaşın, rahatsızlanan buzağısını otomobilin arka koltuğunda tedavisi için veterinere götürdüğü anlar, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

​Burdur'da ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, rahatsızlanan buzağısını otomobilinin arka koltuğuna bindirip, tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirdi. Hava alması için arka kapı camının açık bırakıldığı otomobilde buzağıyı görenler, şaşkınlık yaşadı. Buzağının bu durumu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tedavisi tamamlanan buzağı, yine otomobilin arka koltuğunda besihaneye götürüldü.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:51
  1. Burdur
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