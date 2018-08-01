Hasta yatağı satış ve kiralama hizmetleri - Emek Yatak

Hasta yatağı satış, kiralama, teknik servis ve daha bir çok değerli hizmet... İddia ediyoruz ki hasta yatağı sektöründe bu kadar kaliteli hizmeti ilk defa bir arada alacaksınız. Bizimle çalışmaktan memnun olacağınızın garantisini sizlere veriyoruz.

Yirminin üzerinde değişik hasta yatağı imal edip, satılık ve kiralık olarak sizlerin kullanımına sunuyoruz. Bakım işlerinizi kolaylaştıran ve hastanın konforunu artıran yatakları kaliteli bir işçilik ve mükemmel tasarımlarla imal ediyoruz. Yirminin üzerinde değişik hasta yatağı imal edip, satılık ve kiralık olarak sizlerin kullanımına sunuyoruz. Bakım işlerinizi kolaylaştıran ve hastanın konforunu artıran yatakları kaliteli bir işçilik ve mükemmel tasarımlarla imal ediyoruz.

Hastanızı evde çekyat veya standart ev tipi yataklarda yatırarak ona eziyet etmeyin. Artık fiyatları çok da pahalı olmayan sağlam, konforlu ve güvenli bir hasta karyolası satın alarak onu sevindirin ve rahat ettirin. Firmamız bu hasta yatağı modellerini sizlerin ve hastalarınızın yaşam standartlarını yükseltmek, sizlere daha kaliteli ve eksiksiz bir bakım ortamı sağlamak için imal ediyor. İmal ettiğimiz ürünleri sadece medikal firmaları gibi aracılara pazarlamıyor, direk sizlere ve hastalarınıza uygun fiyatlardan ulaştırıyoruz. Bununla da kalmayıp, satın aldığınız veya kiraladığınız hasta yatağını ücretsiz olarak evinize kadar getiriyor ve kurulumunu yapıyoruz. Kısacası, siz değerli müşterilerimizin ve hastalarınızın ihtiyacı olan tüm hasta yatağı ürünlerine zahmetsizce sahip olmanızı sağlıyoruz.

Hastanız nasıl bir yatağa ihtiyaç duyarsa duysun aradığınız tüm çeşitli özelliklerde hasta yatakları firmamızın stoklarında mutlaka mevcuttur. Gerek 2 motorlu, gerek 3 motorlu, gerek lazımlıklı, havalı ve piyasada sadece bizde bulabileceğiniz hasta yatağı çeşitleriyle günü yirmi dört saati hizmetinizdeyiz. Sadece satış ve kiralama hizmetlerimizle değil aynı zamanda hastanızın herhangi bir yatak arızasından dolayı mağdur durumda kalmaması için hasta yatağı bakım ve onarım hizmetlerimizle de her an yanınızdayız. Biz profesyonel kadromuzla birlikte hem ürün hem de hizmet üretiyoruz.

Hasta yatağı kiralama fiyat listemizi incelediğinizde aylık kiralama fiyatlarının giderek azaldığını göreceksiniz. Bu fiyat politikamız ile zaten yüklü hasta bakım masrafları altında ezilen siz değerli müşterilerimizi bir nebze olsun rahatlatmayı amaçlıyoruz. Raporlu hastalarınızın SGK yoluyla devlet tarafından sağlanan hasta yatağı desteğinden yararlanmasına da yardımcı oluyoruz. Emek Yatak sağlıklı günler diler.